नैसकॉम की भारतीय AI मॉडल्स के लिए स्थानीय बेंचमार्क बनाने की योजना, क्यों पड़ी जरूरत? 

तैयारी

बेंचमार्क को लेकर क्या है नैसकॉम की तैयारी?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय IT उद्योग निकाय अपनी AI पहल को लेकर अगले कुछ सप्ताहों में विशेषज्ञों और डेवलपर्स के साथ परामर्श शुरू करने वाली है। सूत्राें ने कहा, "हम पहले शिक्षाविदों, निजी अनुसंधान प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप्स के साथ इन चिंताओं की पुष्टि करने की योजना बना रहे हैं।" उन्होंने आगे बताया कि अगर, यह विचार सार्थक होता है और उद्योग जगत को समर्थन मिलता है तो नैसकॉम एक भारत-केंद्रित बेंचमार्किंग ढांचा बनाने का इरादा रखता है।