वॉयेजर 1 ने बनाया सबसे दूर पहुंचने का रिकॉर्ड

वॉयेजर 1 ने बनाया सबसे दूर पहुंचने का रिकॉर्ड, क्या रहे इसके उद्देश्य और उपलब्धियां?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:20 pm Nov 18, 202605:20 pm

क्या है खबर?

नासा का वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान इंसानों की बनाई किसी भी दूसरी वस्तु से ज्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड बना रहा है। करीब 50 साल पहले शुरू हुई इसकी यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रही है, जहां यह पृथ्वी से लगभग 25.9 अरब किलोमीटर दूर होगा। इस दूरी को एक प्रकाश-दिवस कहा जाता है। यहां तक रेडियो मैसेज पहुंचने में करीब 24 घंटे लगेंगे, जबकि जवाब आने में भी इतना ही समय लगेगा।