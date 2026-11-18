एक लाइट-डे का मतलब है वह दूरी, जो प्रकाश 24 घंटे में तय करता है।

प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, ऐसे में यह दूरी 16 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा बैठती है।

वॉयजर-1 अब पृथ्वी से इतनी दूर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया है।

सूरज की रोशनी धरती तक करीब 8 मिनट में पहुंचती है, जबकि वॉयजर-1 से मैसेज आने में पूरा एक दिन लगेगा।