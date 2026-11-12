नासा 2031 में लॉन्च करेगी नया UVEX स्पेस टेलीस्कोप

नासा 2031 में लॉन्च करेगी नया UVEX स्पेस टेलीस्कोप, जानिए इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:08 pm Nov 12, 202604:08 pm

क्या है खबर?

नासा 2031 में UVEX नाम का नया अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह पराबैंगनी रोशनी से पूरे आसमान का विस्तृत नक्शा बनाएगा और उन घटनाओं का अध्ययन करेगा, जिन्हें सामान्य रोशनी में देखना मुश्किल होता है। मिशन को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) के साथ तैयार किया गया है। इसकी मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड में होने वाले विस्फोटों और तारों की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।