नासा के जेम्स वेब और क्यूरियोसिटी को मिला सम्मान, टाइम पत्रिका के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल
क्या है खबर?
नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और क्यूरियोसिटी मार्स रोवर को वैश्विक स्तर पर और बड़ी पहचान मिली है। दोनों मिशन को टाइम मैगजीन की 'सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों की सूची' में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन का यह सम्मान उन आविष्कारों को दिया जाता है, जिनका वैज्ञानिक प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। जेम्स वेब और क्यूरियोसिटी ने प्रक्षेपण के वर्षों बाद भी महत्वपूर्ण खोजें कीं। उनकी सफलता दशकों की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतिबिंब है।
जेम्स वेब
जेम्स वेब की क्या है भूमिका?
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से बहुत दूर सूर्य-पृथ्वी द्वितीय लैग्रेंज बिंदु पर परिक्रमा करता है। यह स्थान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर गहरे अंतरिक्ष में स्थित है। जेम्स वेब वहां नए तारों, दूर की आकाशगंगाओं और बाह्य ग्रहों के वायुमंडलों का अवलोकन करता है। इसकी खोजें ब्रह्मांडीय उत्पत्ति पर आधारित पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिख रही हैं। टाइम पत्रिका का हॉल ऑफ फेम नवीनता के बजाय निरंतर प्रभाव को सम्मानित करता है।
क्यूरियोसिटी
रोवर एक दशक से कर रहा काम
क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर सक्रिय अन्वेषण जारी रखे हुए है। यह गेल क्रेटर के भीतर सतह पर काम कर रहा है। रोवर की प्रयोगशाला अभी भी मिट्टी और चट्टानों के नमूनों का विश्लेषण कर रही है। इस रोवर ने प्राचीन चट्टानों में संरक्षित कार्बनिक अणुओं का पता लगाया है। यह एक दशक से अधिक समय से कार्यरत है और अपनी निर्धारित जीवन अवधि से कहीं अधिक समय तक काम करना जारी रखे हुए है।