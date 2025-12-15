जेम्स वेब और क्यूरियोसिटी को टाइम पत्रिका में जगह दी गई है

नासा के जेम्स वेब और क्यूरियोसिटी को मिला सम्मान, टाइम पत्रिका के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल

क्या है खबर?

नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और क्यूरियोसिटी मार्स रोवर को वैश्विक स्तर पर और बड़ी पहचान मिली है। दोनों मिशन को टाइम मैगजीन की 'सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों की सूची' में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन का यह सम्मान उन आविष्कारों को दिया जाता है, जिनका वैज्ञानिक प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। जेम्स वेब और क्यूरियोसिटी ने प्रक्षेपण के वर्षों बाद भी महत्वपूर्ण खोजें कीं। उनकी सफलता दशकों की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतिबिंब है।