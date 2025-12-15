डेनमार्क में बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, जानिए कब होगा लागू 

डेनमार्क में बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के बाद अब डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह किशोरों के जीवन पर प्लेटफॉर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क सरकार ने कहा कि इसको लेकर एक विधेयक ला रहे हैं, जिसे सत्ताधारी गठबंधन की तीनों और 2 विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। यह 2026 के मध्य तक कानून बन सकता है।