डेनमार्क में बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, जानिए कब होगा लागू
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह किशोरों के जीवन पर प्लेटफॉर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क सरकार ने कहा कि इसको लेकर एक विधेयक ला रहे हैं, जिसे सत्ताधारी गठबंधन की तीनों और 2 विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। यह 2026 के मध्य तक कानून बन सकता है।
अनुमति
अभिभावकों की अनुमति से कर सकेंगे इस्तेमाल
AP की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह यूरोप में सबसे सख्त सोशल मीडिया नियमों में से एक बन जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत, कुछ अभिभावकों को 13 वर्ष की आयु से अपने बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि सरकार ने अभी तक पूरी जानकारी साझा नहीं की है। इस प्रस्ताव को लेकर सार्वजनिक परामर्श और संसदीय बहस के कई दौर अभी बाकी हैं।
अनदेखी
नियमों की अनदेखी के कारण लाया जा रहा प्रस्ताव
यह कदम इसके बावजूद उठाया है कि अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 13 वर्ष से कम आयु के यूजर्स पर प्रतिबंध लगाने का दावा करते हैं। डेनिश अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों की बड़े पैमाने पर अनदेखी की जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13 वर्ष से कम आयु के लगभग 98 फीसदी बच्चों के पास कम से कम एक सोशल मीडिया अकाउंट है और 10 वर्ष से कम के लगभग आधे बच्चे पहले से ही ऑनलाइन एक्टिव हैं।