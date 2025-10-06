नासा के हबल टेलिस्कोप ने 6.7 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर देखी एक विचित्र आकाशगंगा

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक बहुत ही खास और रहस्यमयी आकाशगंगा की तस्वीर ली है, जिसका नाम NGC 2775 है। यह आकाशगंगा कर्क तारामंडल में लगभग 6.7 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इसकी संरचना इतनी अनोखी है कि इसे किसी एक वर्ग में रखना मुश्किल है। इसमें सर्पिल, दीर्घाकार और लेंटिकुलर तीनों तरह की आकाशगंगाओं की विशेषताएं दिखाई देती हैं।

आकार दो दुनियाओं जैसी दिखती यह आकाशगंगा NGC 2775 का केंद्र दीर्घाकार आकाशगंगाओं जैसा दिखता है, जहां गैस नहीं है और तारा निर्माण रुक चुका है। यहां केवल पुराने तारे मौजूद हैं। वहीं, इसके चारों ओर धूल और गैस से भरा घेरा है, जिसमें नए तारों का निर्माण हो रहा है। इसमें हल्की सर्पिल भुजाएं भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक गुच्छेदार सर्पिल आकाशगंगा हो सकती है, जिसकी भुजाएं स्पष्ट नहीं बल्कि बिखरी हुई होती हैं।

निशान पुरानी टक्कर के निशान मिले वैज्ञानिकों को NGC 2775 की संरचना में अतीत की किसी टक्कर या विलय के संकेत मिले हैं। अवलोकन में लगभग 1 लाख प्रकाश-वर्ष लंबी हाइड्रोजन गैस की पूंछ दिखाई दी, जो किसी नष्ट साथी आकाशगंगा का अवशेष हो सकती है। पास की आकाशगंगा NGC 2777 से इसके जुड़ाव के भी संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी मुठभेड़ें आकाशगंगा की संरचना बदल सकती हैं और उसके आकार को नया रूप दे सकती हैं।