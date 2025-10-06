मेटा बिछाएगी समुद्र के नीचे सबसे बड़ी क्षमता वाली केबल, मिलेगा यह फायदा
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने 2028 में एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में समुद्र के अंदर सबसे बड़ी क्षमता वाली केबल कैंडल बिछाने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कैंडल लगभग 8,000 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह परियोजना लगभग 570 टेराबिट प्रति सेकेंड (Tbps) की क्षमता प्रदान करेगी और 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेवा प्रदान करेगी।
तकनीक
केबल में कौनसी तकनीक होगी इस्तेमाल?
मेटा ने घोषणा की कि कैंडल अपनी सबसे बड़ी क्षमता वाली केबल अंजना के समान बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए 24 फाइबर-पेयर तकनीक का उपयोग करेगी। कंपनी ने बताया कि नई केबल क्षेत्रीय दूरसंचार भागीदारों के सहयोग से विकसित की जाएगी। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दुनिया के 58 फीसदी से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स रहते हैं, जिनमें से कई ऑनलाइन कनेक्टिविटी और AI जैसी नवीन तकनीक तक पहुंच के लिए मजबूत वैश्विक बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं।
प्रगति
अन्य प्रोजेक्ट्स की प्रगति का भी किया खुलासा
कंपनी ने बिफ्रॉस्ट केबल सिस्टम के पूरा होने सहित कई मौजूदा समुद्री परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। बिफ्रॉस्ट अब सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अमेरिका को जोड़ता है और 2026 में मेक्सिको भी इससे जुड़ जाएगा। बिफ्रॉस्ट इस डिजिटल रूट में 260Tbps से ज्यादा रिडंडेंसी जोड़ने के लिए पहले के ट्रांसपैसिफिक केबल्स से अलग रास्ता अपनाएगा। इको अब गुआम और कैलिफोर्निया के बीच 260 Tbps क्षमता प्रदान करता है और भविष्य में एशिया में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।