मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे मावेन अंतरिक्ष यान से नासा का संपर्क टूटा

अंतरिक्ष एजेंसी नासा का उसके एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान 'मावेन' से संपर्क टूट गया है। यह अंतरिक्ष यान पिछले 10 साल से ज्यादा समय से मंगल ग्रह की कक्षा में काम कर रहा था। सप्ताह अंत में इसने अचानक ग्राउंड स्टेशनों से सिग्नल भेजना बंद कर दिया। नासा के अनुसार, मंगल के पीछे जाने से ठीक पहले मावेन पूरी तरह सामान्य काम कर रहा था, लेकिन दोबारा दिखाई देने पर कोई संचार नहीं स्थापित हो पाया।

जांच नासा गड़बड़ी की जांच में जुटा नासा ने बताया है कि उसकी टीमें लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मावेन से संपर्क क्यों टूट गया। एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष यान के सभी सबसिस्टम अंतिम उपलब्ध डाटा तक सामान्य दिख रहे थे। विशेषज्ञ फिलहाल यह जांच कर रहे हैं कि तकनीकी दिक्कत कहां आई और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। नासा ने आश्वासन दिया है कि आगे की जानकारी मिलते ही अपडेट साझा किए जाएंगे।

अध्ययन मंगल के वातावरण अध्ययन में अहम भूमिका 2013 में लॉन्च हुआ मावेन 2014 में मंगल पहुंचा और वहां के ऊपरी वातावरण तथा सूरज की तेज हवा के असर का अध्ययन करने लगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, इसके डाटा से पता चला कि मंगल का काफी वातावरण धीरे-धीरे अंतरिक्ष में खो गया, जिससे यह ग्रह गर्म और नम से बदलकर ठंडा और सूखा बन गया। मावेन ने रोवर क्यूरियोसिटी और पर्सिवेरेंस के लिए भी कम्युनिकेशन रिले का काम किया है, जिससे कई महत्वपूर्ण खोजें संभव हुईं।

