गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश किया इमरजेंसी लाइव वीडियो फीचर, कैसे करता है काम?

टेक कंपनी गूगल यूजर्स की सुरक्षा के लिए एंड्रॉयड में लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है। इसी क्रम में कंपनी ने इमरजेंसी लाइव वीडियो नाम का एक नया फीचर पेश किया है। यह फीचर किसी आपात स्थिति में मदद पाने की प्रक्रिया को तेज बनाता है। अब जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी सेवा को कॉल करेगा, तो मदद करने वाली टीम घटना की स्थिति को बेहतर समझने के लिए उसके फोन से लाइव वीडियो देखने की अनुमति मांग सकती है।

काम कैसे काम करता है इमरजेंसी लाइव वीडियो? इस फीचर को ऐसे बनाया गया है कि यूजर को कोई अतिरिक्त सेटिंग नहीं करनी होती। इमरजेंसी कॉल या मैसेज के दौरान, अगर मदद देने वाले कर्मचारियों को लगता है कि वीडियो देखने से स्थिति जल्दी साफ़ होगी, तो वे यूजर के फोन पर एक अनुरोध भेजते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आते ही व्यक्ति एक टैप में लाइव वीडियो दिखाना शुरू कर सकता है। यह वीडियो सुरक्षित रहता है और यूजर किसी भी समय इसे बंद कर सकता है।

तकनीक लोकेशन कैसे मिलती है? यह फीचर एंड्रॉयड की इमरजेंसी लोकेशन सर्विस के साथ काम करता है। यह सर्विस मोबाइल के GPS, वाई-फाई, मोबाइल नेटवर्क और अलग-अलग सेंसर की मदद से व्यक्ति की लोकेशन जल्दी और अधिक सटीक तरीके से पता लगाती है। जैसे ही इमरजेंसी कॉल लगती है, फोन तुरंत लोकेशन तैयार करता है, जिससे मदद पहुंचाने वाली टीम सही जगह आसानी से ढूंढ सके। यह सुविधा उन एंड्रॉयड फोन पर चलती है जिनमें गूगल प्ले सर्विस मौजूद है।

