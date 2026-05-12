नासा ने आर्टेमिस-3 मिशन की तैयारी की तेज

नासा ने आर्टेमिस-3 मिशन के रॉकेट का पहला स्टेज किया इंस्टॉल, चांद मिशन की तैयारी तेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:30 pm May 12, 202603:30 pm

क्या है खबर?

नासा ने अगले चंद्र मिशन आर्टेमिस-3 की तैयारी तेज कर दी है। आर्टेमिस-2 मिशन पूरा होने के सिर्फ एक महीने बाद आर्टेमिस-3 के बड़े रॉकेट को फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में जोड़ा जा रहा है। नासा ने बताया कि रॉकेट के पहले स्टेज को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग के अंदर सीधा खड़ा कर दिया गया है। अब इसमें चार बड़े RS-25 इंजन लगाए जाएंगे। इसके बाद रॉकेट को आगे की जांच और बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम शुरू होगा।