नासा की अंतरिक्ष यात्री ने कैमरे में कैद किया ऑरोरा का अद्भुत दृश्य
नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेइर ने हाल ही में स्पेस-X ड्रैगन अंतरिक्ष यान से दक्षिणी रोशनी (ऑरोरा ऑस्ट्रालिस) का एक बेहद खूबसूरत टाइम-लैप्स वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धरती के ऊपर रोशनी की चमकीली हरी धाराएं घूमती दिख रही हैं।
मेइर ने इस नजारे के बारे में कहा, "मैंने पहले जो ऑरोरा देखे हैं, यह उनसे बिल्कुल अलग है। यह रोशनी हमारे ठीक नीचे नाच रही थी और घूम रही थी, जिसने वाकई एक शानदार प्रदर्शन किया। मैं इस अनोखी घटना को देखकर चकित हूं।" यह एक ऐसा दुर्लभ और धरती के आकार का रोशनी का अद्भुत खेल है, जो रोज-रोज देखने को नहीं मिलता।
कैसे बनता है ऑरोरा?
ऑरोरा तब बनते हैं, जब सूरज से निकले आवेशित कण धरती के ऊपरी वायुमंडल से टकराते हैं। ये कण वहां मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों को चमका देते हैं, जिससे अलग-अलग रंगीन रोशनी दिखती है, खासकर ध्रुवों के पास हरी रोशनी नजर आती है। ये रोशनी सिर्फ सुंदर ही नहीं दिखतीं, बल्कि इनसे वैज्ञानिकों को यह समझने में भी सहूलियत होती है कि सूरज की गतिविधियां हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष के मौसम को कैसे प्रभावित करती हैं।