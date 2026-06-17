नासा की अंतरिक्ष यात्री ने कैमरे में कैद किया ऑरोरा का अद्भुत दृश्य टेक्नोलॉजी Jun 17, 2026

नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेइर ने हाल ही में स्पेस-X ड्रैगन अंतरिक्ष यान से दक्षिणी रोशनी (ऑरोरा ऑस्ट्रालिस) का एक बेहद खूबसूरत टाइम-लैप्स वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धरती के ऊपर रोशनी की चमकीली हरी धाराएं घूमती दिख रही हैं।

मेइर ने इस नजारे के बारे में कहा, "मैंने पहले जो ऑरोरा देखे हैं, यह उनसे बिल्कुल अलग है। यह रोशनी हमारे ठीक नीचे नाच रही थी और घूम रही थी, जिसने वाकई एक शानदार प्रदर्शन किया। मैं इस अनोखी घटना को देखकर चकित हूं।" यह एक ऐसा दुर्लभ और धरती के आकार का रोशनी का अद्भुत खेल है, जो रोज-रोज देखने को नहीं मिलता।