अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS से भेजी स्टारबेस की शानदार तस्वीरें

मेनन 2021 में नासा के साथ जुड़े थे। वह एक इमरजेंसी डॉक्टर के रूप में काम कर चुके हैं और पहले स्पेस-X के फ्लाइट सर्जन भी थे।

भारतीय पिता और यूक्रेनी मां की संतान मेनन का जन्म मिनियापोलिस, मिनेसोटा में हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया।

एक यूजर ने स्टारबेस को 'रॉकेट पैराडाइज' बताया तो दूसरे ने लिखा, "किसी भी रॉकेट से लॉन्च के समय देखे गए अब तक के सबसे शानदार नजारे।"