शनि के छल्लों के नमूने लेने के लिए नासा भेज रहा 2 मिशन

पहला मिशन प्राक्सिस है, जिसमें एक लंबा और लचीला बूम इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से इसे नियंत्रित किया जाएगा, ताकि यह शनि के छल्लों से बहुत सावधानी से सैंपल इकट्ठा कर सके। दूसरी योजना के तहत, लगभग 10,000 फेम्टोसैटलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे।

ये फेम्टोसैटलाइट्स कुछ सेंटीमीटर के बहुत छोटे प्रोब होंगे, जो शनि के छल्लों और वायुमंडल के बीच से तेजी से गुजरेंगे।

भले ही इनमें से कुछ प्रोब खो जाएं, लेकिन झुंड वाला यह तरीका वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर बैठे-बैठे बहुत सारा डाटा देगा।