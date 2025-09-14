नैनो-बनाना ट्रेंड ने गूगल जेमिनी को ऐप स्टोर में शीर्ष पर पहुंचाया, ChatGPT को छोड़ा पीछे 

नैनो-बनाना ट्रेंड ने गूगल जेमिनी को ऐप स्टोर में शीर्ष पर पहुंचाया, ChatGPT को छोड़ा पीछे
क्या है खबर?
नैनो-बनाना ट्रेंड के वायरल होने और अपनी तस्वीरों के साथ प्रयोग ने गूगल जेमिनी को ऐपल ऐप स्टोर में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। इसने शीर्ष रैंक वाले ऐप के रूप में OpenAI के ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है। यह कुछ महीने पहले इंटरनेट पर घिबली ट्रेंड के तूफान के बाद ChatGPT को मिली अपार लोकप्रियता जैसा ही है। नैनो-बनाना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज एडिटिंग टूल है, जो 3D इमेज बनाने में मदद करता है।
खासियत
क्या है नैनो-बनाना टूल की खासियत?
गूगल जेमिनी के नैनो-बनाना टूल की मदद से यूजर अपनी इमेज को छोटे खिलौनों जैसे अधिक चमकदार 3D मूर्ति-स्टाइल के पोर्ट्रेट में बदल सकते हैं, जिन्हें अक्सर ऐक्रेलिक बेस या पैकेजिंग पर प्रस्तुत किया जाता है। इसे यथार्थवाद और एकरूपता के लिए डिजाइन किया गया है और यह चेहरे की विशेषताओं, पालतू जानवरों को सुरक्षित रखने में कारगर है। यहां तक कि यूजर्स को बैकग्राउंड बदलने, कई तस्वीरों को मिलाने या कपड़ों को एडजस्ट करने जैसी सुविधा भी देता है।
घिबली स्टाइल
ChatGPT के घिबली-स्टाइल इमेज क्या है विशेषता?
गूगल का कहना है कि यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है और जेमिनी ऐप के माध्यम से सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। दूसरी तरफ OpenAI के ChatGPT की घिबली-स्टाइल इमेज जनरेशन टूल तस्वीरों को स्टूडियो घिबली फिल्मों से प्रेरित, स्वप्निल, हाथ से बनाए गए चित्रों में बदल देती है। यह यथार्थवाद की तुलना में कलात्मक परिवर्तन पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे तस्वीरों को एक कोमल, उदासीन, एनीमे जैसा अहसास मिलता है।