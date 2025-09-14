गूगल जेमिनी ऐप स्टोर में ChatGPT से आगे निकल गया है (तस्वीर: एक्स/@thealexbanks)

नैनो-बनाना ट्रेंड ने गूगल जेमिनी को ऐप स्टोर में शीर्ष पर पहुंचाया, ChatGPT को छोड़ा पीछे

क्या है खबर?

नैनो-बनाना ट्रेंड के वायरल होने और अपनी तस्वीरों के साथ प्रयोग ने गूगल जेमिनी को ऐपल ऐप स्टोर में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। इसने शीर्ष रैंक वाले ऐप के रूप में OpenAI के ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है। यह कुछ महीने पहले इंटरनेट पर घिबली ट्रेंड के तूफान के बाद ChatGPT को मिली अपार लोकप्रियता जैसा ही है। नैनो-बनाना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज एडिटिंग टूल है, जो 3D इमेज बनाने में मदद करता है।