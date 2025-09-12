गूगल नैनो बनाना AI इमेज टूल से अपनी 3D फिगरीन कैसे बनाएं?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग बढ़ने से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की तस्वीरों को लेकर भी ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं। AI की मदद से घिबली स्टाइल में बनी तस्वीरों के बाद अब इन दिनों नैनो बनाना ट्रेंड छाया हुआ है। गूगल के जेमिनी प्लेटफॉर्म ने मुफ्त में एक इमेज जेनरेशन टूल दिया है, जिससे लोग अपनी तरह दिखने वाली 3D डिजिटल फिगरीन बना रहे हैं। यह पर्सनल और यथार्थवादी फिगर सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

#1 प्रक्रिया की शुरुआत अपनी 3D फिगरीन बनाने के लिए पहले अपने गूगल अकाउंट से जेमिनी पर लॉग इन करें। स्क्रीन पर 'इमेज एडिटिंग आजमाएं' पॉप-अप दिखाई देगा, उस पर टैप करें। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके अपनी बिल्कुल साफ तस्वीर अपलोड करें। इस प्रक्रिया के लिए किसी तकनीकी ज्ञान या सदस्यता की जरूरत नहीं है। एक अच्छी फोटो और इंटरनेट कनेक्शन से आप आसानी से पहला कदम पूरा कर सकते हैं।

#2 सही प्रॉम्प्ट डालें टूल में अपनी अच्छी फोटो अपलोड करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में खास प्रॉम्प्ट लिखें। उदाहरण के लिए, गोलाकार पारदर्शी बेस पर कंप्यूटर डेस्क पर रखी आकृति, स्क्रीन पर ब्लेंडर मॉडलिंग प्रक्रिया और बगल में पैकेजिंग बॉक्स दिखाने का विवरण जोड़ें। यह प्रॉम्प्ट जेमिनी को स्पष्ट दिशा देता है, ताकि आपकी 3D फिगरिन बिल्कुल आपकी पसंद के अनुसार तैयार हो सके। कुछ सेकंड में इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है।