2027 तक आएगा AGI, ऑफिस जॉब्स पर पड़ेगा असर- मो गावडेट 

सबसे पहले ये क्षेत्र होंगे प्रभावित

गावडेट ने अनुमान लगाया है कि AGI सबसे पहले शुरुआती स्तर के ऑफिस जॉब्स पर असर डालेगा। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स या कॉल सेंटर जैसी भूमिकाएं शामिल हो सकती हैं।

इसके बाद, इसका प्रभाव लॉजिस्टिक्स जैसे मैनुअल कामों पर भी पड़ेगा। वे चेताते हैं कि अगर, सरकारें इन बड़े बदलावों के लिए तैयार नहीं होती हैं तो नौकरियां जाने और बढ़ती महंगाई से समाज में अशांति फैल सकती है।

फिर भी, वे पूरी तरह निराश नहीं हैं। युवाओं को उनका सुझाव है कि वे ऐसे कौशल पर ध्यान दें, जिन्हें AI आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। रचनात्मकता, सहानुभूति और बेहतर संवाद जैसी ये क्षमताएं ऑटोमेशन के दौर में उन्हें सबसे अलग पहचान दिलाएंगी।