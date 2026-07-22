धरती के एक तरफ माइनस 84 डिग्री की ठंड तो दूसरी ओर 49.4 डिग्री की गर्मी
मौसम की चरम स्थितियां इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक तरफ, अंटार्कटिका के कनकोर्डिया स्टेशन पर तापमान माइनस 84.7 डिग्री तक गिर गया, वहीं अमेरिका की डेथ वैली में लगभग 49.4 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी दर्ज की गई।
एक ही ग्रह पर तापमान में 240 डिग्री का इतना बड़ा अंतर चौंकाने वाला है। वैसे तो ये दोनों जगहें अपने-अपने चरम मौसम के लिए जानी जाती हैं, लेकिन एक ही समय में इतना विपरीत तापमान देखना धरती के मौसम की विविधता को अच्छी तरह समझाता है।
कनकोर्डिया और डेथ वैली का कोई सीधा संबंध नहीं
कनकोर्डिया स्टेशन पूर्वी अंटार्कटिक पठार पर काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहां सर्दियों की रातें बेहद लंबी होती हैं और हवा भी बहुत सूखी रहती है, जिस वजह से यह धरती के सबसे ठंडे मानव-निवास वाले स्थानों में से एक बन जाता है।
इसके ठीक विपरीत डेथ वैली अपनी भीषण गर्मी की लहरों के लिए मशहूर है, जो गर्मियों में बाहर निकलने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दोनों घटनाएं अलग-अलग मौसमों में हुई हैं और इनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है।
हालांकि, यह जरूर याद दिलाती हैं कि हमें सिर्फ एक दिन के मौसम पर गौर करने के बजाय लंबे समय के जलवायु रुझानों को समझना कितना जरूरी है।