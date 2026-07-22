धरती के एक तरफ माइनस 84 डिग्री की ठंड तो दूसरी ओर 49.4 डिग्री की गर्मी

कनकोर्डिया स्टेशन पूर्वी अंटार्कटिक पठार पर काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहां सर्दियों की रातें बेहद लंबी होती हैं और हवा भी बहुत सूखी रहती है, जिस वजह से यह धरती के सबसे ठंडे मानव-निवास वाले स्थानों में से एक बन जाता है।

इसके ठीक विपरीत डेथ वैली अपनी भीषण गर्मी की लहरों के लिए मशहूर है, जो गर्मियों में बाहर निकलने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दोनों घटनाएं अलग-अलग मौसमों में हुई हैं और इनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है।

हालांकि, यह जरूर याद दिलाती हैं कि हमें सिर्फ एक दिन के मौसम पर गौर करने के बजाय लंबे समय के जलवायु रुझानों को समझना कितना जरूरी है।