डेवलेपर्स को AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट कंटेंट के लिए लाइसेंस लेना होगा

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI कॉपीराइट लाइसेंसिंग मॉडल का समर्थन, मुआवजा तय करने की मांग

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स के प्रशिक्षण में कॉपीराइट कंटेंट के उपयोग के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) समिति द्वारा प्रस्तावित नियमों का समर्थन किया है। इसके तहत डेवलपर्स को कॉपीराइट कंटेंट के उपयोग के लिए रॉयल्टी भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह कदम दुनियाभर में कई प्रकाशनों और लेखकों की ओर से OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर करने के बाद उठाया गया है।