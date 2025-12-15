जियो ने लॉन्च किया हैप्पी न्यू ईयर प्लान, जानिए यूजर्स को क्या हुआ मिलेगा

टेलिकॉम दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने भारत में अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें हर दिन 2GB डाटा मिलता है। कंपनी ने इसके साथ एक नया एनुअल प्लान और एक डाटा ऐड-ऑन प्लान भी पेश किया है। इन सभी प्लान में 5G डाटा, कॉलिंग और कुछ OTT सेवाओं का एक्सेस शामिल किया गया है।

मासिक प्लान 500 रुपये वाला मासिक प्लान हैप्पी न्यू ईयर प्लान की कीमत 500 रुपये रखी गई है। इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी, रोजाना 2GB डाटा और अनलिमिटेड 5G एक्सेस मिलता है। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भी दिए जा रहे हैं। यूजर्स को जियोटीवी, जियो AI क्लाउड और कई OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, इस प्लान में 18 महीने का गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जो खास ऑफर के तौर पर दिया जा रहा है।

वार्षिक प्लान वार्षिक और डाटा ऐड-ऑन प्लान जियो का वार्षिक प्लान 3,599 रुपये का है, जिसकी वैलिडिटी 365 दिन है, जिसमें हर दिन 2.5GB डाटा और अनलिमिटेड 5G डाटा दिया जा रहा है। इसके अलावा, अनलिमिटेड कॉल, SMS, जियोटीवी और जियो AI क्लाउड की सुविधा भी मिलती है, जिससे डिजिटल अनुभव और बेहतर होता है, खासकर नियमित यूजर्स के लिए। कंपनी ने 103 रुपये का डाटा ऐड-ऑन प्लान भी पेश किया है, जिसमें कुल 5GB डाटा दिया जाता है।

Advertisement