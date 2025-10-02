माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के लिए इस महीने से खत्म करेगी सपोर्ट, यूजर्स को क्या करना चाहिए?

अपडेट

सुरक्षा और विस्तारित अपडेट

सपोर्ट बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को अक्टूबर, 2028 तक सुरक्षा अपडेट देगी। इसके अलावा, विंडोज 10 के लिए विस्तारित सुरक्षा अपडेट (ESU) पेश किया गया है। व्यक्तिगत यूजर्स मुफ्त या 30 डॉलर (करीब 2,700 रुपये) वार्षिक सदस्यता के साथ ESU ले सकते हैं। व्यवसायों के लिए लागत 61 डॉलर (करीब 5,400 रुपये) प्रति डिवाइस प्रति वर्ष है। क्लाउड PC और विंडोज 365 वर्चुअल मशीन बिना अतिरिक्त शुल्क के ESU प्राप्त करेंगे, ताकि सुरक्षा बनाए रखी जा सके।