माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के लिए इस महीने से खत्म करेगी सपोर्ट, यूजर्स को क्या करना चाहिए?
लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 02, 2025
06:59 pm
क्या है खबर?

विंडोज 10 के लिए माइक्रोसॉफ्ट इसी महीने से सपोर्ट देना बंद करने जा रही है, जिससे दुनियाभर के करोड़ों विंडोज 10 यूजर्स प्रभावित होंगे। 14 अक्टूबर, 2025 के बाद कंपनी सुरक्षा पैच, तकनीकी सुधार या नए फीचर जारी नहीं करेगी। हालांकि, डिवाइस काम करना जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें कोई भी सुरक्षा अपडेट नहीं मिलेगा, जिससे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर मालवेयर, वायरस और ऑनलाइन खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे।

अपडेट

सुरक्षा और विस्तारित अपडेट

सपोर्ट बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को अक्टूबर, 2028 तक सुरक्षा अपडेट देगी। इसके अलावा, विंडोज 10 के लिए विस्तारित सुरक्षा अपडेट (ESU) पेश किया गया है। व्यक्तिगत यूजर्स मुफ्त या 30 डॉलर (करीब 2,700 रुपये) वार्षिक सदस्यता के साथ ESU ले सकते हैं। व्यवसायों के लिए लागत 61 डॉलर (करीब 5,400 रुपये) प्रति डिवाइस प्रति वर्ष है। क्लाउड PC और विंडोज 365 वर्चुअल मशीन बिना अतिरिक्त शुल्क के ESU प्राप्त करेंगे, ताकि सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

सुझाव

यूजर्स को क्या करना चाहिए? 

विंडोज 10 रातोंरात बंद नहीं होगा, लेकिन 14 अक्टूबर, 2025 के बाद सुरक्षा खतरे बढ़ेंगे। यूजर्स के पास विकल्प हैं कि वे विंडोज 11 में अपग्रेड करें अगर हार्डवेयर अनुमति देता है, नया कोपायलट+ PC खरीदें, या विंडोज 10 की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ESU प्लान चुनें। रोजमर्रा के कामों के लिए यह आसान विकल्प है। समय रहते निर्णय लेना जरूरी है, ताकि सुरक्षा और प्रदर्शन प्रभावित न हो और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रहें।