गूगल ने जारी की चेतावनी, हैकर्स कर्मचारियों को बना रहे हैं निशाना

गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा है कि साइबर हमलावर इन दिनों कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हैकर्स कई संगठनों के अधिकारियों को जबरन वसूली वाले ईमेल भेज रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ओरेकल के व्यावसायिक एप्लिकेशन से संवेदनशील डाटा चुराया है। गूगल ने कहा कि ये अभियान cl0p रैंसमवेयर गिरोह से जुड़े समूह द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक दावों की पुष्टि नहीं की गई है।

मांग ईमेल में फिरौती की मांग गूगल ने बताया कि हैकर्स ने कई संगठन के अधिकारियों को ईमेल भेजकर डाटा साझा न करने पर फिरौती की मांग की। हालांकि, गूगल ने जोर देकर कहा कि उसके पास इन दावों की सत्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसका मतलब है कि यह स्पष्ट नहीं है कि डाटा सच में चुराया गया या सिर्फ संगठनों को भुगतान के लिए डराने की कोशिश की गई।

हमला ओरेकल प्लेटफॉर्म पर हमला यह हमला ऐसे समय में सामने आया है जब रैंसमवेयर समूह बड़ी कंपनियों के सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं। ओरेकल का ई-बिजनेस सूट वित्तीय और परिचालन डाटा रखने के लिए वैश्विक कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, cl0p जैसे गिरोह अक्सर डाटा चुराने या चोरी करने का दावा करके कंपनियों पर भुगतान का दबाव बनाते हैं, जिससे वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।