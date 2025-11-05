अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट ने फिल्म निर्माण के लिए खोला AI डिविजन, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
ब्रीद जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज और टॉयलेट जैसी बड़ी फिल्म बनाने वाली अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए कंटेंट स्टूडियो में एक नया AI डिवीजन बनाया गया है, जिसमें 6 फिल्में निर्माणाधीन हैं, जो AI द्वारा संचालित और पूरी तरह से इस तकनीक से निर्मित कंटेंट का मिश्रण होंगी। कंपनी के संस्थापक और CEO विक्रम मल्होत्रा ने को बताया कि हम अगले 3 महीनों में इनमें से पहली फिल्म की घोषणा करेंगे।
उम्मीद
क्या है कंपनी को AI तकनीक से उम्मीद?
विक्रम मल्होत्रा ने AI डिवीजन को लेकर मनीकंट्रोल से बातचती में कहा, "ये किसी भी कंपनी की वित्तीय भलाई और सुधार पर सीधे तौर पर असर डालते हैं, जो AI का लाभ उठा सकता है।" उनको उम्मीद है कि नए AI विभाग अबुंदंतिया aiOn के पूर्ण संचालन के एक वर्ष में कंपनी के कुल राजस्व में इसका योगदान 10-12 फीसदी होगा और तीसरे वर्ष तक मुझे लगता है कि यह बढ़कर लगभग 30-35 फीसदी हो जाएगा।
योजना
यह होगी पहली AI से बनी फिल्म
AI के फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा, "यह किफायती है। समय की बचत करता है और बड़े पैमाने पर ज्यादा उत्पादन करने की सुविधा देता है।" मल्होत्रा ने बताया कि स्टूडियो का AI पर आधारित पहला कंटेंट अगले साल रिलीज होगा, जिसका नाम चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल होगा। यह एक पूरी लंबाई वाली फीचर फिल्म है। उन्होंने यह भी बताया कि AI ने फिल्म निर्माण पर होने वाले करोड़ों के खर्च और लंबे समय की चिंता काे दूर कर दिया।
प्रतिभा
नई प्रतिभाओं को मिलेगा मौका
मल्होत्रा ने बताया कि नए क्रिएटिव डिवीजन में लेखक, निर्देशक, शोधकर्ता और तकनीशियन नई तकनीक के साथ काम करना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा, "वर्चुअल प्रोडक्शन या विजुअल इफेक्ट्स (VFX) के रूप में हमारे लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए AI से विशिष्ट इनपुट और रचनात्मक मदद ली जा रही है।" प्रतिभा की बात करें तो, कंटेंट कंपनी अपनी मौजूदा टीम को प्रशिक्षित कर रही है और नए कर्मचारियों की तलाश कर रही है।