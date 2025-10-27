माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अब ऑफिस वाई-फाई के आधार पर कर्मचारियों की स्थिति का पता लगाएगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बताएगा कर्मचारी ऑफिस में है या बाहर, जानिए क्या है यह सुविधा

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जल्द ही यह पता लगा लेगा कि आप कार्यालय में कब मौजूद हैं और कनेक्ट किए गए वाई-फाई नेटवर्क के आधार पर स्थान को ऑटोमैटिक रूप से अपडेट कर देगा। टेकराडार के अनुसार, यह सुविधा कर्मचारी के कार्य स्थान को उस विशिष्ट कार्यालय भवन के अनुसार सेट कर देगी, जब उसका डिवाइस संगठन के वाई-फाई से कनेक्ट हो जाएगा। इससे सहकर्मी पता लगा सकेंगे कि कोई व्यक्ति घर या ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है।