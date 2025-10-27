माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बताएगा कर्मचारी ऑफिस में है या बाहर, जानिए क्या है यह सुविधा
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जल्द ही यह पता लगा लेगा कि आप कार्यालय में कब मौजूद हैं और कनेक्ट किए गए वाई-फाई नेटवर्क के आधार पर स्थान को ऑटोमैटिक रूप से अपडेट कर देगा। टेकराडार के अनुसार, यह सुविधा कर्मचारी के कार्य स्थान को उस विशिष्ट कार्यालय भवन के अनुसार सेट कर देगी, जब उसका डिवाइस संगठन के वाई-फाई से कनेक्ट हो जाएगा। इससे सहकर्मी पता लगा सकेंगे कि कोई व्यक्ति घर या ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है।
गोपनीयता
गोपनीयता हो सकती है उजागर
इस सुविधा को लेकर गोपनीयता उजागर होने की संभावना पैदा हो गई है, क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर के भीतर अनट्रैक्ड या निजी क्षेत्रों में काम करने के विकल्प को प्रभावी रूप से समाप्त कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट दिसंबर, 2025 तक इसे वैश्विक स्तर पर रोलआउट करने का लक्ष्य बना रही है। इसे विंडोज और macOS दोनों के लिए उपलब्ध कराने की योजना है। यह सुविधा टीम्स के लिए उत्पादकता और AI-केंद्रित अपडेट के व्यापक सेट का हिस्सा है।
सुविधा
ये भी मिलेंगी सुविधाएं
माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में सेव मैसेज फीचर पेश किया है, जो महत्वपूर्ण चैट और बातचीत को बुकमार्क करने की सुविधा देता है, जिससे लगातार स्क्रॉलिंग किए बिना महत्वपूर्ण जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है। एक अन्य आगामी सुविधा यूजर्स को टीम्स में कीबोर्ड शॉर्टकट को अनुकूलित करने की सुविधा देगी, जिससे अक्सर उपयोग किए जाने वाले आइकन, लोगों और कार्यों तक त्वरित पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा टीम्स के लिए कोपायलट इंटीग्रेशन को बेहतर बनाया जा रहा है।