माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए 2 नए डिवाइस, जानिए क्या है इनमें खास

कितनी हैं इन डिवाइसों की कीमत?

ये दोनों डिवाइस विंडोज 11 होम पर चलते हैं। इनमें 64GB तक RAM और 1TB तक की तेज SSD स्टोरेज मिलती है। इनकी बैटरी 15.5 से 20 घंटे तक आराम से चल जाती है।

सरफेस प्रो में 1,440p का फ्रंट कैमरा और 10MP का रियर कैमरा है। यह फ्लेक्स कीबोर्ड जैसे एक्सेसरीज को भी सपोर्ट करता है। इसकी शुरुआती कीमत 1,499 डॉलर (लगभग 1.41 लाख रुपये) है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप की कीमत 1,599 डॉलर (लगभग 1.5 लाख रुपये) से शुरू होती है। ये ब्लैक, ड्यून, जेड और प्लेटिनम जैसे रंग विकल्प में मिल रहे हैं।