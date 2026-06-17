माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए 2 नए डिवाइस, जानिए क्या है इनमें खास
माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में 2 नए डिवाइस- सरफेस प्रो और सरफेस लैपटॉप पेश किए हैं। इन दोनों में तेज स्नैपड्रैगन X प्लस या स्नैपड्रैगन X एलीट प्रोसेसर लगे हैं और साथ ही एड्रेनो ग्राफिक्स भी इन-बिल्ट हैं।
सरफेस प्रो में 13-इंच की टचस्क्रीन मिलती है, जो OLED या LCD HDR पैनल के साथ आती है।
दूसरी तरफ, सरफेस लैपटॉप 13.8-इंच और 15-इंच के LCD डिस्प्ले वर्जंस में उपलब्ध है। इनके डिस्प्ले बहुत ही साफ और स्पष्ट हैं।
कितनी हैं इन डिवाइसों की कीमत?
ये दोनों डिवाइस विंडोज 11 होम पर चलते हैं। इनमें 64GB तक RAM और 1TB तक की तेज SSD स्टोरेज मिलती है। इनकी बैटरी 15.5 से 20 घंटे तक आराम से चल जाती है।
सरफेस प्रो में 1,440p का फ्रंट कैमरा और 10MP का रियर कैमरा है। यह फ्लेक्स कीबोर्ड जैसे एक्सेसरीज को भी सपोर्ट करता है। इसकी शुरुआती कीमत 1,499 डॉलर (लगभग 1.41 लाख रुपये) है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप की कीमत 1,599 डॉलर (लगभग 1.5 लाख रुपये) से शुरू होती है। ये ब्लैक, ड्यून, जेड और प्लेटिनम जैसे रंग विकल्प में मिल रहे हैं।