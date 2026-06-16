माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब पर आउटेज को रोकने के लिए AWS से मांगी मदद

गिटहब पर इस कारण बढ़ रहा दबाव

गिटहब की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) काइल डैगल का कहना है कि 2025 में जहां एक अरब कोड बदलाव होने का अनुमान है, वहीं 2026 तक यह संख्या बढ़कर 14 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है।

इस बढ़ोतरी ने गिटहब के सिस्टम पर बहुत दबाव डाल दिया है, जिसकी वजह से लगातार आउटेज और धीमी गति जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

माइक्रोसॉफ्ट भले ही 2026 तक नए डाटा सेंटर्स में 190 अरब डॉलर (करीब 18,000 अरब रुपये) का बड़ा निवेश कर रही है, लेकिन जब तक यह सब तैयार नहीं हो जाता, तब तक AWS से मदद लेने से चीजें स्थिर रहेंगी और डेवलपर्स के बीच गिटहब की साख बनी रहेगी।