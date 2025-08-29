हैकिंग का बढ़ रहा खतरा, जानिए अपने जीमेल अकाउंट को कैसे रखें सुरक्षित

आजकल साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और हैकर्स लगातार लोगों के जीमेल जैसे ईमेल अकाउंट्स को निशाना बना रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब यूजर्स पुराने या कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे में अकाउंट हैक होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। अपने निजी डाटा और जानकारी की सुरक्षा के लिए जीमेल अकाउंट की सुरक्षा बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं।

#1 पासवर्ड बदलना है पहला कदम अकांउट को सुरक्षित रखने का सबसे आसान और जरूरी तरीका है पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहना। अगर आप लंबे समय से एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पुराना पासवर्ड कहीं और भी यूज किया है, तो यह बड़ा जोखिम है। एक मजबूत पासवर्ड चुनें, जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और विशेष चिन्ह हों। यह अनधिकृत पहुंच के खिलाफ आपकी पहली सुरक्षा परत का काम करता है और हैकिंग की संभावना कम करता है।

#2 टू-स्टेप वेरिफिकेशन करें ऑन सिर्फ पासवर्ड पर भरोसा करना अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए जीमेल अकाउंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन (2SV) जरूर चालू करें। इससे पासवर्ड चोरी होने पर भी कोई आसानी से अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। 2SV में आपके मोबाइल पर भेजा गया कोड, ऑथेंटिकेटर ऐप या सिक्योरिटी की का उपयोग होता है। यह अतिरिक्त परत आपके अकाउंट को फिशिंग और अन्य साइबर हमलों से बचाती है और हैकर्स के लिए घुसपैठ लगभग नामुमकिन बना देती है।