माइक्रोसॉफ्ट का एज बनेगा AI वेब ब्राउजर

माइक्रोसॉफ्ट का एज बनेगा AI वेब ब्राउजर, जल्द मिलेंगे ये खास फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:58 am Sep 25, 202508:58 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वेब ब्राउजर लॉन्च करने की होड़ इन दिनों काफी तेज हो गई है। गूगल और परप्लेक्सिटी के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट भी अपने वेब ब्राउजर में AI फीचर्स को जोड़ने की योजना बना रही है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ऐसा बनाना चाहती है, जिसे AI खुद नियंत्रित कर सके। कंपनी का लक्ष्य है कि मौजूदा ब्राउजर को नई क्षमताओं के साथ विकसित कर इसे और स्मार्ट बनाया जाए।