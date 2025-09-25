माइक्रोसॉफ्ट का एज बनेगा AI वेब ब्राउजर, जल्द मिलेंगे ये खास फीचर्स
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वेब ब्राउजर लॉन्च करने की होड़ इन दिनों काफी तेज हो गई है। गूगल और परप्लेक्सिटी के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट भी अपने वेब ब्राउजर में AI फीचर्स को जोड़ने की योजना बना रही है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ऐसा बनाना चाहती है, जिसे AI खुद नियंत्रित कर सके। कंपनी का लक्ष्य है कि मौजूदा ब्राउजर को नई क्षमताओं के साथ विकसित कर इसे और स्मार्ट बनाया जाए।
कोपायलट मोड
एज में कोपायलट मोड की तैयारी
माइक्रोसॉफ्ट AI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्तफा सुलेमान के मुताबिक, एज वेब ब्राउजर में नया कोपायलट मोड जोड़ा जाएगा। यह फीचर अपने आप नए टैब खोलेगा, अलग-अलग वेबसाइटों पर जाएगा और एक साथ कई टैब का कंटेंट पढ़ सकेगा। यूजर्स केवल देखेंगे और AI उनके लिए रेस्टोरेंट बुकिंग, जानकारी खोजना, कीमतों की तुलना करना जैसे काम तुरंत पूरा करेगा। यह पूरी प्रक्रिया वास्तविक समय में स्क्रीन पर दिखाई देगी।
अनुभव
स्मार्ट ब्राउजिंग का नया अनुभव
सुलेमान ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कोई नया ब्राउजर नहीं बना रहा है, बल्कि मौजूदा एज में ही AI का अनुभव जोड़ेगा। भविष्य में एज ऐसा होगा जैसे एक डिजिटल सहायक आपके साथ बैठा हो, जो समीक्षाएं पढ़े, शोध को संक्षेप में बताए और कठिन कार्य आसान कर दे। यूजर्स को केवल निर्देश देना होगा और AI सभी जरूरी टूल्स का उपयोग करके काम को तेज और सुरक्षित तरीके से पूरा करेगा।