गूगल के 90 प्रतिशत कर्मचारी अब AI की मदद से कर रहे हैं काम 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग अब बहुत से कर्मचारी अपने कंपनी में काम को आसानी और तेजी से करने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, टेक दिग्ज कंपनी गूगल में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी अब AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कोड लिखने, संशोधित करने और दस्तावेज तैयार करने जैसे कार्यों में AI का सहारा ले रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस तकनीक का प्रयोग काफी अधिक बढ़ गया है।

अध्ययन अध्ययन और डाटा यह निष्कर्ष गूगल के DORA अनुसंधान प्रभाग द्वारा जारी रिपोर्ट से सामने आया है। इस अध्ययन में दुनियाभर के 5,000 तकनीकी पेशेवरों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी नौकरी में AI का उपयोग कर रहे हैं। अध्ययन ने दिखाया कि AI का प्रभाव विशेष रूप से सॉफ्टवेयर विकास और कोड निर्माण कार्यों में देखा जा सकता है, जबकि शुरुआती स्तर के कर्मचारियों के लिए नौकरी पाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

सीमाएं AI की सीमाएं और भरोसा सर्वेक्षण में 46 प्रतिशत पेशेवरों ने कहा कि वे AI द्वारा निर्मित कोड पर कुछ हद तक भरोसा करते हैं। 31 प्रतिशत ने कहा कि AI ने कोड की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार किया है, जबकि 30 प्रतिशत ने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ा। विशेषज्ञ मानते हैं कि AI सॉफ्टवेयर विकास में समस्या निवारण कर सकता है, लेकिन अभी भी इसे मानवीय समीक्षा और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।