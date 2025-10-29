महाराष्ट्र के मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरी (फाइल तस्वीर)

मुंबई के माहिम में तोड़फोड़ के दौरान 4 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोग घायल

लेखन गजेंद्र 04:27 pm Oct 29, 202504:27 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के माहिम इलाके में बुधवार को तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना सेनापति बापट मार्ग पर माहिम रेलवे स्टेशन के पास स्थित उन्नति सोसाइटी में दोपहर करीब 1:48 बजे हुई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों ने बताया कि हादसा तब हुआ, जब 4 मंजिला संरचना में तोड़फोड़ का काम चल रहा था, तभी अचानक से पूरी इमारत ढह गई।