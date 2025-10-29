मुंबई के माहिम में तोड़फोड़ के दौरान 4 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोग घायल
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के माहिम इलाके में बुधवार को तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना सेनापति बापट मार्ग पर माहिम रेलवे स्टेशन के पास स्थित उन्नति सोसाइटी में दोपहर करीब 1:48 बजे हुई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों ने बताया कि हादसा तब हुआ, जब 4 मंजिला संरचना में तोड़फोड़ का काम चल रहा था, तभी अचानक से पूरी इमारत ढह गई।
हादसा
मलबे से 2 लोगों को निकाला गया
अधिकारियों ने बताया कि इमारत के ढहने के बाद अग्निशमन विभाग, 108 एम्बुलेंस सेवाओं और पुलिस समेत आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत मौके पर पहुंचे। मलबे से 2 घायलों को निकाला गया है, जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बचाव कार्य भी पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि इमारत काफी जर्जर हो गया था, जिससे तोड़फोड़ के दौरान वह गिर गया। हालांकि, मामले की जांच की जा रही है।
मदनपुरा में भी गिर चुकी है इमारत
मुंबई के मदनपुरा में 22 अक्टूबर को एक इमारत गिर गई थी। उस समय कुछ लोग मलबे में दबकर घायल हुए थे। हालांकि, सभी की हालत स्थिर है। उस समय सहायक संभागीय अग्निशमन अधिकारी वीएन सांगले ने बताया था कि 2 मंजिला इमारत में ऊपर के कमरे घटना के समय खाली थे, जबकि नीचे के कमरे में 2 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक इमारत गिरने का कारण पता नहीं चला है।