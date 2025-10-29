दिल्ली में अगले महीने से भारत टैक्सी शुरू होगी (तस्वीर: एक्स/@Harsh_dkaushal)

दिल्ली में अगले महीने से मिलेगी सरकारी टैक्सी सर्विस, जानिए दूसरे प्लेटफॉर्म से क्या होगा अलग

क्या है खबर?

केंद्र सरकार के सहयोग से अगले महीने से दिल्ली में एक नई कैब सर्विस भारत टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है, जो ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को टक्कर देगी। सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के सहयोग से इस नई सेवा की स्थापना 300 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई है। इस सर्विस का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक एक बहु-राज्य सहकारी समिति की ओर से किया जाएगा।