ऐपल iOS 26 और आईपैडOS 26 समेत सभी नए OS 15 सितंबर को करेगी जारी

ऐपल ने अपने बड़े इवेंट में iOS 26, आईपैडOS 26, वॉचOS 26 और मैकOS 26 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। ये अपडेट 15 सितंबर से सभी संगत डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। अभी तक ये केवल बीटा वर्जन में थे, लेकिन उस तारीख से सभी यूजर्स इन्हें इंस्टॉल कर पाएंगे। आईफोन 17 लाइनअप में iOS 26 पहले से इंस्टॉल रहेगा, जबकि अन्य डिवाइस पर इसे डाउनलोड करना होगा।

#1 डिजाइन और नाम में बदलाव इस बार ऐपल ने 2 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पहला बदलाव है 'लिक्विड ग्लास डिजाइन लैंग्वेज' का, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता और तरलता जैसी झलक मिलेगी। वहीं, दूसरा बड़ा बदलाव नामकरण से जुड़ा है। कंपनी ने iOS 18 की बजाय सीधे iOS 26 लॉन्च किया। अब ऐपल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम रिलीज साल के हिसाब से रखेगा, ताकि iOS, आईपैडOS, वॉचOS और मैकOS सबमें एक जैसी नंबरिंग हो सके।

#2 आईफोन और वॉच संगतता iOS 26 केवल नए आईफोन्स तक सीमित नहीं है। इसे आईफोन 11 से लेकर आईफोन 16 तक और दूसरी पीढ़ी या बाद के आईफोन SE पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं, वॉचOS 26 भी जारी होगा। यह अपडेट ऐपल वॉच सीरीज 6 और उसके बाद के सभी मॉडल, दूसरी पीढ़ी के ऐपल वॉच SE और सभी अल्ट्रा वेरिएंट पर उपलब्ध होगा। इससे अधिकतर ऐपल वॉच यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा।