ऐपल iOS 26 और आईपैडOS 26 समेत सभी नए OS 15 सितंबर को करेगी जारी
क्या है खबर?
ऐपल ने अपने बड़े इवेंट में iOS 26, आईपैडOS 26, वॉचOS 26 और मैकOS 26 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। ये अपडेट 15 सितंबर से सभी संगत डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। अभी तक ये केवल बीटा वर्जन में थे, लेकिन उस तारीख से सभी यूजर्स इन्हें इंस्टॉल कर पाएंगे। आईफोन 17 लाइनअप में iOS 26 पहले से इंस्टॉल रहेगा, जबकि अन्य डिवाइस पर इसे डाउनलोड करना होगा।
#1
डिजाइन और नाम में बदलाव
इस बार ऐपल ने 2 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पहला बदलाव है 'लिक्विड ग्लास डिजाइन लैंग्वेज' का, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता और तरलता जैसी झलक मिलेगी। वहीं, दूसरा बड़ा बदलाव नामकरण से जुड़ा है। कंपनी ने iOS 18 की बजाय सीधे iOS 26 लॉन्च किया। अब ऐपल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम रिलीज साल के हिसाब से रखेगा, ताकि iOS, आईपैडOS, वॉचOS और मैकOS सबमें एक जैसी नंबरिंग हो सके।
#2
आईफोन और वॉच संगतता
iOS 26 केवल नए आईफोन्स तक सीमित नहीं है। इसे आईफोन 11 से लेकर आईफोन 16 तक और दूसरी पीढ़ी या बाद के आईफोन SE पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं, वॉचOS 26 भी जारी होगा। यह अपडेट ऐपल वॉच सीरीज 6 और उसके बाद के सभी मॉडल, दूसरी पीढ़ी के ऐपल वॉच SE और सभी अल्ट्रा वेरिएंट पर उपलब्ध होगा। इससे अधिकतर ऐपल वॉच यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा।
#3
मैकOS और आईपैडOS जानकारी
मैकOS 26, जिसे मैकOS तेहो कहा गया है, केवल कुछ खास मैक मॉडल पर ही चलेगा। इसमें 2020 और बाद के ऐपल सिलिकॉन मैकबुक एयर और प्रो शामिल हैं। इसके अलावा, मैकबुक प्रो 2019, आईमैक 2020, मैक मिनी, मैक स्टूडियो 2022 और मैक प्रो 2019 जैसे मॉडल भी इसमें शामिल हैं। वहीं, आईपैडOS 26 आईपैड प्रो M4, आईपैड एयर M2 और M3, आईपैड A16 और आईपैड मिनी A17 प्रो समेत नए मॉडल पर मिलेगा।