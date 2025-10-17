माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में जोड़े नए AI फीचर्स

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही है। कंपनी ने विंडोज 11 में कोपायलट AI असिस्टेंट पर विशेष जोर दिया है, जिसके जरिए हर PC को 'AI PC' बनाने का लक्ष्य है। कोपायलट अब सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं, बल्कि सीधे बातचीत और विजुअल सहायता के जरिए यूजर्स के काम को आसान और तेज बनाने में मदद करेगा।

#1 कोपायलट में पर्सनलिटी और आवाज कोपायलट अब गूगल और सिरी जैसे असिस्टेंट के समान अधिक बातचीत करने लायक बन गया है। यूजर्स बस 'हे कोपायलट' कहकर इसे एक्टिव कर सकते हैं, जिसमें कई सुविधाएं भी शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि आवाज से बातचीत करने पर यूजर्स का जुड़ाव टाइपिंग से दोगुना होता है। कोपायलट सेटिंग्स में ऑप्ट-इन विकल्प के साथ सक्रिय होगा, और स्क्रीन पर माइक्रोफोन आइकन दिखाई देगा, यह दर्शाने के लिए कि वह सुनने और जवाब देने के लिए तैयार है।

#2 कोपायलट विजन और स्मार्ट मदद नए फीचर के तहत कोपायलट अब स्क्रीन पर मौजूद चीजों को देख सकता है। यह फोटो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट ब्राउजिंग और स्प्रेडशीट मैनेजमेंट जैसे काम में रीयल-टाइम मदद देगा। यूजर्स पावर पॉइंट स्लाइड या पूरे प्रेजेंटेशन में सुझाव, फॉर्मेटिंग सुधार और निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। विजुअल अपग्रेड गेमिंग, फोटो देखने और यात्रा योजना बनाने में भी मदद करेगा। टेक्स्ट विकल्प से टाइपिंग पसंद करने वालों को भी पूरी सुविधा मिलेगी।