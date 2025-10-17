IRCTC डाउन: वेबसाइट और ऐप से टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं यूजर्स
क्या है खबर?
दिवाली और छठ पूजा से पहले भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट डाउन होने के कारण यूजर्स को परेशानी हो रही है। डाउनडिटेक्टर वेबसाइट के अनुसार, हजारों यूजर्स ने आउटेज की शिकायत दर्ज की है। रिपोर्ट करने वालों में 48 प्रतिशत को वेबसाइट से जुड़ी दिक्कत, 37 प्रतिशत को ऐप में परेशानी और 14 प्रतिशत को टिकटिंग में समस्या आई है। इस वजह से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
प्रभाव
धनतेरस यात्रा की बुकिंग पर पड़ा असर
रिपोर्ट के अनुसार, IRCTC वेबसाइट डाउन होने का यह मामला धनतेरस यात्रा की तत्काल बुकिंग शुरू होने के समय हुआ। अधिकारियों ने बताया कि यह तकनीकी समस्या के कारण हुआ है और इसे ठीक करने का काम चल रहा है। इस दौरान IRCTC मोबाइल ऐप भी बंद हो गया। कई यात्रियों के लिए यह परेशानी तब बढ़ गई जब वे धनतेरस सप्ताहांत की यात्रा के लिए टिकट नहीं खरीद पाए।
सेवा
जल्द बहाल हो सकती है सेवा
IRCTC की ओर से जारी मैसेज में कहा गया है कि तकनीकी कारणों से बुकिंग और रद्दीकरण सेवाएं अगले 1 घंटे तक बंद रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सेवा बहाल होने तक इंतजार करें और किसी जरूरी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 14646 या ईमेल etickets@irctc.co.in पर संपर्क करें। अधिकारियों के अनुसार, वेबसाइट बहाल होने के बाद ट्रैफिक बढ़ सकता है, जिससे सेवा थोड़ी धीमी हो सकती है।