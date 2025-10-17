IRCTC हुआ डाउन

IRCTC डाउन: वेबसाइट और ऐप से टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं यूजर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:10 pm Oct 17, 202501:10 pm

क्या है खबर?

दिवाली और छठ पूजा से पहले भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट डाउन होने के कारण यूजर्स को परेशानी हो रही है। डाउनडिटेक्टर वेबसाइट के अनुसार, हजारों यूजर्स ने आउटेज की शिकायत दर्ज की है। रिपोर्ट करने वालों में 48 प्रतिशत को वेबसाइट से जुड़ी दिक्कत, 37 प्रतिशत को ऐप में परेशानी और 14 प्रतिशत को टिकटिंग में समस्या आई है। इस वजह से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।