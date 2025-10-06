ChatGP डाउन: आउटेज के कारण भारत और अमेरिका में सेवा ठप, यूजर हुए परेशान
क्या है खबर?
OpenAI का लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT की सेवा सोमवार (6 अक्टूबर) को बाधित हो गई। इस कारण यूजर्स को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। इस कारण सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर 12:54 बजे समस्याओं की रिपोर्ट में तेजी आई और लगभग 1:10 बजे तक करीब 627 यूजर्स ने शिकायतें दर्ज कराईं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी मिली। भारत में इस आउटेज का असर कई शहरों में देखने को मिला।
असर
यूजर्स को क्या-क्या आई दिक्कत?
डाउनडिटेक्टर ने बताया कि भारत में लगभग 82 प्रतिशत यूजर्स को ChatGPT, 12 प्रतिशत को ब्राउजर और 6 प्रतिशत को ऐप का इस्तेमाल करने में परेशानी हुई। ट्रैकिंग साइट ने चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद समेत कई शहरों के यूजर्स को दिक्कत होने की जानकारी दी है। अमेरिका में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:10 बजे तक डाउनडिटेक्टर पर 150 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शिकागो, लॉस एंजिल्स और अटलांटा शामिल थे।
समाधान
समस्या के समाधान को लेकर क्या कहा?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने अभी तक आउटेज के कारण या अपेक्षित समाधान के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यूजर्स को अपडेट के लिए आधिकारिक चैनल्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है। इस व्यवधान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। कई ने व्यवधान के कारण निराशा व्यक्त की है तो कुछ ने व्यंगात्मक मीम्स शेयर किए हैं, जबकि कुछ ने उनके काम को हुए नुकसान को उजागर किया।