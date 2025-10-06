आउटेज के कारण भारत और अमेरिका में ChatGP की सेवाएं बाधित हुई हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ChatGP डाउन: आउटेज के कारण भारत और अमेरिका में सेवा ठप, यूजर हुए परेशान

क्या है खबर?

OpenAI का लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT की सेवा सोमवार (6 अक्टूबर) को बाधित हो गई। इस कारण यूजर्स को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। इस कारण सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर 12:54 बजे समस्याओं की रिपोर्ट में तेजी आई और लगभग 1:10 बजे तक करीब 627 यूजर्स ने शिकायतें दर्ज कराईं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी मिली। भारत में इस आउटेज का असर कई शहरों में देखने को मिला।