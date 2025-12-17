मेटा के स्मार्ट चश्में में आया नया फोकस फीचर, ऐसे करता है काम
क्या है खबर?
मेटा ने अपने स्मार्ट ग्लास के लिए कन्वर्सेशन फोकस नाम का नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यह फीचर शोर-भरे माहौल में सामने वाले व्यक्ति की आवाज को साफ सुनने में मदद करता है। इसे सबसे पहले सितंबर में मेटा कनेक्ट इवेंट में दिखाया गया था। अब यह लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यूजर्स तक पहुंच रहा है, जिससे रोजमर्रा की बातचीत पहले से ज्यादा आसान हो सके।
खासियत
भीड़ में बातचीत होगी आसान
कन्वर्सेशन फोकस ऑन होने पर आसपास की बातचीत की आवाज थोड़ी तेज सुनाई देती है। इससे बैकग्राउंड शोर कम महसूस होता है और सामने वाले की बात साफ समझ आती है। यूजर 'हे मेटा, ऑन कन्वर्सेशन फोकस' जैसे वॉइस कमांड से इसे एक्टिव कर सकते हैं। चाहें तो टैप-एंड-होल्ड शॉर्टकट सेट करके भी इस फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे और आसान बनाता है। यह भीड़ वाली जगहों और शोरगुल भरे माहौल में और उपयोगी होगा।
म्यूजिक फीचर
स्पॉटिफाई के साथ नया AI म्यूजिक फीचर
मेटा ने स्मार्ट ग्लास में स्पॉटिफाई के लिए भी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर जोड़ा है। अब यूजर कह सकते हैं, 'हे मेटा, इस नजारे के हिसाब से गाना चलाओ।' इसके बाद स्पॉटिफाई उस माहौल से मेल खाती प्लेलिस्ट चला देगा। जैसे किसी सजावट या ट्रैवल सीन को देखने पर उसी थीम का म्यूजिक शुरू हो सकता है। यह फीचर म्यूजिक सुनने के अनुभव को और आउटडोर और घूमते समय मजेदार बनाता है।
अपडेट
किन डिवाइस में मिलेगा अपडेट?
ये नए फीचर मेटा रे-बैन चश्मा के जेन 1 और जेन 2 मॉडल के साथ ओकले मेटा HSTN फ्रेम में दिए जा रहे हैं। शुरुआत में यह अपडेट अर्ली एक्सेस यूजर्स को मिलेगा और बाद में सभी के लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, ओकले मेटा वैनगार्ड शेड्स में वन-वर्ड कमांड जैसे 'फोटो' और 'वीडियो' का ऑप्शन भी जोड़ा गया है, जिससे इस्तेमाल और आसान हो जाएगा। यह फीचर रोजमर्रा के उपयोग को और तेज बनाएगा।