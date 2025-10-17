मेटा ने वर्चुअल रियलिटी स्मार्ट टीवी ऐप होराइजन किया लॉन्च, जानिए खासियत 

मेटा ने अपने क्वेस्ट हेडसेट्स के लिए नया वर्चुअल रियलिटी 'स्मार्ट टीवी' ऐप होराइजन टीवी लॉन्च किया है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने VR प्लेटफॉर्म में एक नया और उन्नत स्मार्ट टीवी अनुभव बना रही है। यह ऐप डीप-लिंक्ड स्ट्रीमिंग ऐप्स और सुझावों के साथ आधुनिक और सहज इंटरफेस देता है। हालांकि, इसमें नेटफ्लिक्स और डिज्नी+ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल नहीं हैं और यह सिर्फ मेटा क्वेस्ट हेडसेट्स पर ही चलता है।

अनुभव वर्चुअल रियलिटी में मनोरंजन का नया अनुभव होराइजन टीवी को मेटा कनेक्ट इवेंट में आधिकारिक रूप से पेश किया गया था। मेटा अब पुराने और कम गेमिंग पसंद करने वाले दर्शकों को वर्चुअल रियलिटी की ओर लाना चाहती है और उन्हें नए अनुभव प्रदान करना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने जेम्स कैमरून के साथ साझेदारी की है और खेल व मनोरंजन कंटेंट में भारी निवेश बढ़ाया है। यह ऐप सैमसंग, गूगल या अमेजन जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की तरह एक आधुनिक और इंटरैक्टिव टीवी अनुभव देता है।

कमाई विज्ञापनों से कमाई का नया मौका मेटा के लिए वर्चुअल रियलिटी में स्मार्ट टीवी अनुभव बनाना कमाई का नया और बड़ा रास्ता भी है। कंपनी लंबे समय से यह खोज रही थी कि VR में विज्ञापन कैसे लाया जाए और प्रभावी तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया जाए। हालांकि, इस दिशा में उसे वही चुनौतियां मिल रही हैं, जिनसे स्मार्ट टीवी कंपनियां पहले से जूझ रही हैं। अगर लोग अपने हेडसेट्स पर ज्यादा समय बिताने लगें, तो उन्हें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सीमाएं और कमियां भी महसूस होंगी।