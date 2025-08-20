मेटा ने नया वॉइस डबिंग फीचर दुनियाभर में किया लॉन्च, जानिए कैसे करता है काम

मेटा ने अपना नया वॉइस डबिंग फीचर आज (20 अगस्त) दुनियाभर में लॉन्च कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग ने इसका प्रीव्यू सबसे पहले मेटा कनेक्ट 2024 में किया था। यह फीचर रील्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से आपकी आवाज का अनुवाद करता है और इसमें लिप-सिंकिंग का विकल्प भी शामिल है। शुरुआत में यह सुविधा केवल अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं के बीच उपलब्ध होगी। आगे चलकर कंपनी इसमें और भाषाएं जोड़ने की योजना बना रही है।

काम इस तरह काम करता है वॉइस डबिंग फीचर यह फीचर आपकी मूल आवाज पर काम करता है और आपके लहजे से मेल खाने वाला अनुवादित ऑडियो ट्रैक तैयार करता है। इसके साथ उपलब्ध लिप-सिंकिंग विकल्प आपके होंठों की हरकतों को अनुवादित आवाज से मिला देता है। रील पोस्ट करने से पहले यूजर्स 'मेटा AI से अपनी आवाज का अनुवाद करें' विकल्प चुन सकते हैं। पब्लिश से पहले AI द्वारा तैयार वर्जन का प्रीव्यू भी देखा जा सकता है और दर्शकों को पॉप-अप नोटिस दिखाई देगा।

उपलब्धता किनके लिए उपलब्ध है यह सुविधा? शुरुआत में यह सुविधा फेसबुक पर केवल उन क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है, जिनके पास 1,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। हालांकि, सार्वजनिक इंस्टाग्राम अकाउंट वाले कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा का कहना है कि यह फीचर आमने-सामने वाले वीडियो के लिए सबसे बेहतर है। कंपनी ने सलाह दी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के समय मुँह को ढकने या ज्यादा बैकग्राउंड संगीत का उपयोग करने से बचना चाहिए।