अपने स्मार्टफोन पर अपनी तस्वीरों को कैसे सुरक्षित रखें? 

डिजिटल युग में स्मार्टफोन से तस्वीरें लेना और उन्हें सहेजना आम हो गया है। जेब में कैमरा रखने की सुविधा के साथ यह जोखिम भी जुड़ा है कि कोई आपकी निजी तस्वीरों तक अनधिकृत पहुंच पा सकता है। ऐसे में गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। सुरक्षा के कुछ आसान और कारगर तरीके अपनाकर आप अपनी निजी तस्वीरों को सुरक्षित रख सकते हैं और चोरी या दुरुपयोग के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

#1 मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड या पासकोड लगाना पहला कदम है। आसान संयोजन जैसे 1234 का इस्तेमाल न करें, बल्कि अक्षरों और अंकों का मिश्रण चुनें। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान जैसी बायोमेट्रिक सुविधाएं भी सक्रिय करें। वहीं, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सुरक्षा की अतिरिक्त परत जोड़ता है। 2FA चालू होने पर पासवर्ड लीक होने के बाद भी दूसरा सत्यापन आवश्यक हो जाता है।

#2 अपडेट और सुरक्षित क्लाउड का उपयोग अपने स्मार्टफोन और उसमें मौजूद ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट करना बेहद जरूरी है। कंपनियां समय-समय पर सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों को दूर करने के लिए अपडेट जारी करती हैं। इन्हें नजरअंदाज करने से आपके डाटा पर खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल निजी तस्वीरों को सुरक्षित रखने का एक बेहतर तरीका है। मजबूत एन्क्रिप्शन वाली विश्वसनीय सेवाएं ही चुनें, ताकि बिना अनुमति कोई फोटो एक्सेस न कर सके।