मेटा AI आपके इंस्टाग्राम पोस्ट का करेगा इस्तेमाल, जानिए क्या है रोकने का तरीका

इस्तेमाल रोकने के लिए सेटिंग में करें यह बदलाव

अगर, आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट म्यूज इमेज जैसे AI टूल्स द्वारा इस्तेमाल न किया जाए तो आपके पास 2 विकल्प हैं।

पहला, आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। दूसरा, आप सेटिंग्स में जाकर 'शेयरिंग एंड रीयूज' विकल्प को बंद कर सकते हैं।

फिलहाल, म्यूज इमेज केवल अमेरिका के यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज में उपलब्ध है और कुछ खास इलाकों में इसे व्हाट्सऐप पर भी पेश किया गया है। इसे जल्द ही फेसबुक पर भी लाने की योजना है।

मेटा ने बताया है कि म्यूज इमेज में ऐसी सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं, जो हानिकारक या अनुचित सामग्री बनने से रोकती हैं। इसके अलावा, इसका एक वीडियो वर्शन, म्यूज वीडियो, भी जल्द आने वाला है, लेकिन इसके बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।