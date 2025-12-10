गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
गूगल ने बुधवार को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधाओं का लाभ उठाने वाले भारतीय यूजर्स के लिए गूगल AI प्लस प्लान लॉन्च किया है। यह एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लोगों को कंपनी के लेटेस्ट AI मॉडल्स तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लान रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले गूगल ऐप्स को भी बेहतर बनाता है। जेमिनी ऐप में कंपनी के अब तक के सबसे बुद्धिमान मॉडल जेमिनी 3 प्रो तक पहुंच मिलेगी।
कीमत
कितनी है प्लान की मासिक कीमत?
गूगल AI प्लस मासिक सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 399 रुपये घोषित की गई है, लेकिन नए यूजर्स इसे पहले 6 महीनों के लिए 199 रुपये प्रति माह में प्राप्त कर सकते हैं। इससे एडवांस AI टूल्स आजमाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए शुरुआत करने की बाधा कम हो जाती है। इस प्लान के जरिए आप जेमिनी 3 प्रो का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप लेखन, कोडिंग, अनुवाद, विचार निर्माण या समस्या-समाधान में तेजी से मदद ले सकते हैं।
फायदा
प्लान में मिलेंगे ये फायदे
इस प्लान में नए इमेज मॉडल नैनो बनाना प्रो तक बेहतर पहुंच के साथ जेमिनी ऐप के अंदर इमेज बनाने, विजुअल एडिट करने और रचनात्मक प्रयोग करने की सुविधा दी है। जीमेल और डॉक्स जैसे ऐप्स में जेमिनी बिल्ट-इन मिलता है, जबकि गहन शोध और विश्लेषण के लिए नोटबुकएलएम तक विस्तारित पहुंच और फोटो, ड्राइव और जीमेल में 200GB स्टोरेज दिया है। इन सभी लाभों को परिवार के अधिकतम 5 अन्य सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं।