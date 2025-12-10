गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, जानिए कितनी है कीमत 

गूगल ने भारत में AI प्लस प्लान लॉन्च किया है

क्या है खबर?

गूगल ने बुधवार को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधाओं का लाभ उठाने वाले भारतीय यूजर्स के लिए गूगल AI प्लस प्लान लॉन्च किया है। यह एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लोगों को कंपनी के लेटेस्ट AI मॉडल्स तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लान रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले गूगल ऐप्स को भी बेहतर बनाता है। जेमिनी ऐप में कंपनी के अब तक के सबसे बुद्धिमान मॉडल जेमिनी 3 प्रो तक पहुंच मिलेगी।