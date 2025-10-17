मेटा बंद कर रही अपना डेस्कटॉप मैसेंजर ऐप

मार्क जुकरबर्ग के स्वामित्व वाली मेटा अपने मैसेंजर ऐप को मैकOS और विंडोज के लिए बंद कर रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि ऐप 15 दिसंबर से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद यूजर्स को मैसेंजर की चैट एक्सेस करने के लिए फेसबुक ऐप या वेबसाइट का उपयोग करना होगा। यानी अब डेस्कटॉप पर सीधे मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल संभव नहीं रहेगा और सभी चैट्स वेब या मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होंगी।

नोटिफिकेशन बंद होने की जानकारी और नोटिफिकेशन मेटा ने कहा है कि ऐप बंद होने से पहले यूजर्स को नोटिफिकेशन मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद ऐप खोलने पर कोई भी चैट एक्सेस नहीं की जा सकेगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षित स्टोरेज चालू करना और पिन कोड जोड़ना जरूरी होगा। इससे आपकी चैट सुरक्षित रूप से स्टोर रहेगी और किसी भी डेटा की हानि नहीं होगी। यूजर अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं।

सेटिंग्स सुरक्षित स्टोरेज और सेटिंग्स चैट को सुरक्षित रखने के लिए यूजर को अपने अकाउंट में सुरक्षित स्टोरेज चालू करना होगा, जिसके लिए प्रोफाइल फोटो पर गियर आइकन पर क्लिक करें। गोपनीयता और सुरक्षा में जाकर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट पर जाएं और फिर मैसेज स्टोरेज चुनकर सुरक्षित स्टोरेज टॉगल ऑन करें। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपके सभी मैसेज सुरक्षित रूप से स्टोर हों और डेस्कटॉप ऐप बंद होने के बाद भी आपकी चैट उपलब्ध रहे।