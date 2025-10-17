बिना स्टोर जाए एयरटेल का KYC दोबारा कैसे पूरा करें? यहां जानिए तरीका 

भारती एयरटेल ने अपने ग्राहकों को री-KYC पूरी करने के लिए सूचनाएं भेजना शुरू किया है। कंपनी ने कहा है कि यह सरकारी नियमों का पालन करने के लिए जरूरी है। कई यूजर्स को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की तो उनकी सेवाएं बंद हो सकती हैं। एयरटेल ने ग्राहकों की सुविधा के लिए री-KYC पूरा करने का आसान तरीका ऑनलाइन और स्टोर दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराया है।

#1 री-KYC क्या होती है? री-KYC यानी 'नो योर कस्टमर' की दोबारा पुष्टि करने की प्रक्रिया है। यह सरकारी नियमों के अनुसार समय-समय पर जरूरी होती है, ताकि ग्राहकों की जानकारी पूरी तरह से अपडेट और सही बनी रहे। इससे मोबाइल सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है और यूजर्स का निजी डाटा सुरक्षित रहता है। इस प्रक्रिया के जरिए सरकार और कंपनियां ग्राहक की पहचान की पुष्टि करती हैं और उनकी सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

#2 ऐप से री-KYC करने का तरीका ग्राहक माय एयरटेल ऐप से घर बैठे आराम से री-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें और अपना नंबर रजिस्टर करें। अब प्रोफाइल में जाकर 'फेसिंग अ प्रॉब्लम' विकल्प चुनें और 'चेक री-वेरिफिकेशन स्टेटस' पर जाएं। इसके बाद OTP दर्ज करें, आधार विवरण भरें, फोटो और वीडियो स्पष्ट रूप से अपलोड करें। सारी जानकारी सही तरीके से सबमिट करने के बाद कंपनी लगभग 15 मिनट में प्रक्रिया पूरी कर देती है।