ऐपल TV हुआ डाउन

ऐपल TV हुआ डाउन, हजारों की संख्या में यूजर्स प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:50 am Nov 07, 202510:50 am

क्या है खबर?

ऐपल TV की सेवाएं डाउन होने के कारण दुनियाभर में कई यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, इस आउटेज के कारण 15,000 से अधिक यूजर्स प्रभावित हुए हैं। यूजर्स ने मुख्य रूप से सर्वर संबंधी समस्याओं और 'प्रॉब्लम लोडिंग दिस कंटेंट' एरर मैसेज की शिकायत की हैं। यह समस्या स्मार्ट टीवी, आईफोन और ऐपल TV बॉक्स पर स्ट्रीमिंग को रोक रही थी और कई लोगों के लिए मनोरंजन बाधित कर रही थी।