मेटा हिंदी भाषा में पारंगत लोगों की कर रही नियुक्ती, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा भारतीय यूजर्स के लिए हिंदी समेत अन्य भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट बनाने में मदद के लिए अमेरिकी ठेकेदारों की भर्ती कर रही है। इसके लिए वह प्रति घंटे 55 डॉलर (4,850 रुपये) तक का भुगतान करेगी। यह पहल व्हाट्सऐप और मैसेंजर जैसे अपने प्लेटफॉर्म पर कैरेक्टर-आधारित चैटबॉट बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इससे कंपनी को भारत सहित अन्य देशों में AI उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
प्रात्रता
नियुक्ति के लिए क्या है पात्रता?
बिजनेस इनसाइडर को नौकरी लिस्टिंग से पता चलता है कि क्रिस्टल इक्वेशन और एक्वेंट टैलेंट जैसी स्टाफिंग फर्मों के माध्यम से इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सऐप पर चैटबॉट्स के लिए ठेकेदारों की भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए हिंदी, इंडोनेशियाई, स्पेनिश या पुर्तगाली भाषा में प्रवीणता के साथ-साथ कहानी कहने, कैरेक्टर निर्माण और AI कंटेंट में कम से कम 6 साल का अनुभव आवश्यक है। मेटा इन भूमिकाओं को स्टाफिंग विक्रेताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है।
उद्देश्य
क्या है इसका उद्देश्य?
क्रिस्टल इक्वेशन ने मेटा के लिए हिंदी और इंडोनेशियाई भाषा में पदों का विज्ञापन दिया, जबकि एक्वेंट टैलेंट ने स्पेनिश भाषा की भूमिकाओं में नौकरियों की सूची शेयर की है। यह नया प्रोजेक्ट कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों के अनुरूप AI व्यक्तित्व तैयार करने के प्रयास का हिस्सा है। इसके अलावा यह कदम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग के AI साथियों को दैनिक जीवन में शामिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।