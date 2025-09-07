मेटा अपने AI चैटबॉट को स्थानीय भाषा में तैयार कर रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

मेटा हिंदी भाषा में पारंगत लोगों की कर रही नियुक्ती, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा भारतीय यूजर्स के लिए हिंदी समेत अन्य भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट बनाने में मदद के लिए अमेरिकी ठेकेदारों की भर्ती कर रही है। इसके लिए वह प्रति घंटे 55 डॉलर (4,850 रुपये) तक का भुगतान करेगी। यह पहल व्हाट्सऐप और मैसेंजर जैसे अपने प्लेटफॉर्म पर कैरेक्टर-आधारित चैटबॉट बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इससे कंपनी को भारत सहित अन्य देशों में AI उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलेगी।