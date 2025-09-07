पूर्ण ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा (तस्वीर: फ्रीपिक)

पूर्ण चंद्र ग्रहण से लाल हो जाएगा आसमान, जानिए कब और कहां दिखेगा यह नजारा

क्या है खबर?

आसमान में 7 और 8 सितंबर को खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगे। इस दौरान पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इससे पहले अंतरिक्ष प्रेमी एक और अद्भुत घटना देख सकेंगे, जिसे कॉर्न मून कहा जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों सहित उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगी। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण रविवार रात 11:01 बजे से 12:23 बजे तक 82 मिनट रहेगा।