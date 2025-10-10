मेटा ने रील्स के डबिंग फीचर में जोड़ी हिंदी और पुर्तगाली भाषा, कौन कर सकेगा इस्तेमाल? 

फायदा

डबिंग फीचर का क्या है फायदा?

इस अपडेट का उद्देश्य क्रिएटर्स को अधिक दर्शकों से जुड़ने में मदद करना है। यह जिस मूल भाषा में रील्स बनाई थी, उसे व्यूअर्स के हिसाब से अन्य भाषा में डब करने की सुविधा देता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि जल्द ही डबिंग के लिए और भाषाएं जोड़ी जाएंगी। मेटा AI का उपयोग करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स अपनी रील्स को ऑटोमैटिक रूप से हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा में अनुवाद और डब कर सकते हैं।