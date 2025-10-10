मेटा ने रील्स के डबिंग फीचर में जोड़ी हिंदी और पुर्तगाली भाषा, कौन कर सकेगा इस्तेमाल? 

मेटा ने रील्स के डबिंग फीचर में जोड़ी हिंदी और पुर्तगाली भाषा, कौन कर सकेगा इस्तेमाल?
क्या है खबर?
मेटा ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित डबिंग फीचर रील्स के लिए अब हिंदी और पुर्तगाली भाषा भी जोड़ दी है। अगस्त में यह सुविधा केवल अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा के लिए उपलब्ध थी। अब यह फीचर क्रिएटर्स को अपनी रील्स को 4 भाषाओं में अनुवाद, डब और लिप सिंक करने की सुविधा देता है। क्रिएटर्स इन भाषाओं में डब की गई रील्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर शेयर कर सकते हैं।
फायदा
डबिंग फीचर का क्या है फायदा?
इस अपडेट का उद्देश्य क्रिएटर्स को अधिक दर्शकों से जुड़ने में मदद करना है। यह जिस मूल भाषा में रील्स बनाई थी, उसे व्यूअर्स के हिसाब से अन्य भाषा में डब करने की सुविधा देता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि जल्द ही डबिंग के लिए और भाषाएं जोड़ी जाएंगी। मेटा AI का उपयोग करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स अपनी रील्स को ऑटोमैटिक रूप से हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा में अनुवाद और डब कर सकते हैं।
उपलब्धता
किन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा यह फीचर?
कंपनी ने बताया है कि क्रिएटर्स से मिले फीडबैक ने इस टूल के विकास को आकार दिया है। रील्स का अनुवाद पूरी तरह से फ्री है और कम से कम 1,000 फॉलोअर्स वाले फेसबुक क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है। साथ ही उन देशों के सभी सार्वजनिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिए भी जहां मेटा AI उपलब्ध है। मेटा का उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और क्रिएटर्स को अपनी पहुंच बढ़ाने और दर्शकों को शानदार अनुभव प्रदान करना है।