माइक्रोसॉफ्ट ने आउटेज के लिए बताई यह वजह, जानिए समाधान को लेकर क्या कहा 

कंपनी ने एक्स पोस्ट में बताया कि उसके उत्तरी अमेरिकी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से में गलत कॉन्फिगरेशन के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। उसने यह भी बताया, "हमने निगरानी की एक अवधि के बाद पुष्टि की है कि प्रभावित ट्रैफिक को दोबारा संतुलित करने से समस्या का सफलतापूर्वक समाधान हो गया है।" माइक्रोसॉफ्ट ने यह नहीं बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे या नहीं।

We’re investigating reports of issues accessing Microsoft 365 services. More details can be found in the Microsoft 365 admin center Service Health Dashboard under MO1169016.

केबल कटी

पिछले महीने भी आई थी बड़ी समस्या

पिछले महीने भी माइक्रोसॉफ्ट को एक और बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा था, हालांकि कंपनी ने पुष्टि की थी कि इस रुकावट के बाद उसकी एज्योर क्लाउड सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही थीं। लाल सागर में कई समुद्री केबलों को हुए नुकसान से जुड़ी इस समस्या के कारण ग्राहकों को सेवा मिलने में रुकावट पैदा हुई थी। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य पूर्व के रास्ते एशिया और यूरोप के बीच डाटा ट्रैफिक पर देखा गया था।