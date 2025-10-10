माइक्रोसॉफ्ट ने आउटेज के लिए बताई यह वजह, जानिए समाधान को लेकर क्या कहा
क्या है खबर?
आउटेज के कारण गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं ठप हो गईं। अब कंपनी ने दावा किया है कि उसने जिस समस्या के कारण यह व्यवधान पैदा हुआ, उसका समाधान कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर पर पड़ा, जिसमें वर्ड और एक्सेल शामिल हैं। इससे अमेरिकी कर्मचारियों का काम ठप पड़ गया। इसके अलावा, यूजर्स ने टीम्स और आउटलुक जैसे लोकप्रिय ऐप्स का उपयोग करने में भी समस्या झेलनी पड़ी।
समाधान
कंपनी ने समस्या का किया समाधान
कंपनी ने एक्स पोस्ट में बताया कि उसके उत्तरी अमेरिकी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से में गलत कॉन्फिगरेशन के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। उसने यह भी बताया, "हमने निगरानी की एक अवधि के बाद पुष्टि की है कि प्रभावित ट्रैफिक को दोबारा संतुलित करने से समस्या का सफलतापूर्वक समाधान हो गया है।" माइक्रोसॉफ्ट ने यह नहीं बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे या नहीं।
ट्विटर पोस्ट
कंपनी दे दी यह जानकारी
We’re investigating reports of issues accessing Microsoft 365 services. More details can be found in the Microsoft 365 admin center Service Health Dashboard under MO1169016.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) October 9, 2025
केबल कटी
पिछले महीने भी आई थी बड़ी समस्या
पिछले महीने भी माइक्रोसॉफ्ट को एक और बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा था, हालांकि कंपनी ने पुष्टि की थी कि इस रुकावट के बाद उसकी एज्योर क्लाउड सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही थीं। लाल सागर में कई समुद्री केबलों को हुए नुकसान से जुड़ी इस समस्या के कारण ग्राहकों को सेवा मिलने में रुकावट पैदा हुई थी। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य पूर्व के रास्ते एशिया और यूरोप के बीच डाटा ट्रैफिक पर देखा गया था।