मेटा ने इंस्टाग्राम में स्टोरीज के लिए जोड़े AI फीचर्स 

मेटा ने इंस्टाग्राम में स्टोरीज के लिए जोड़े AI फीचर्स
क्या है खबर?
मेटा यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इंस्टाग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को जोड़ रही है। इसी क्रम में कंपनी ने अब स्टोरीज में जनरेटिव AI पावर्ड फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल्स पेश किए हैं। इन नए टूल्स से यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके तस्वीरों में ऑब्जेक्ट हटा, बदल या पूरी इमेज को रीस्टाइल कर सकते हैं। यह बदलाव पुराने AI टूल्स की तुलना में तेज और सहज अनुभव प्रदान करता है।
इफेक्ट
रीस्टाइल मेनू और प्रीसेट इफेक्ट
इंस्टाग्राम के स्टोरीज कंपोजर में नए 'रीस्टाइल' मेनू से आप तस्वीरों के खास हिस्सों में बदलाव कर सकते हैं, जिसमें 'ऐड', 'रिमूव' और 'चेंज' विकल्प हैं। इसके अलावा, मेटा ने प्रीसेट इफेक्ट भी जोड़े हैं, जैसे एनीमे, वॉटरकलर और 8-बिट लुक, जिनसे यूजर्स तस्वीर की पूरी स्टाइल बदल सकते हैं। छोटे वीडियो के लिए भी कुछ प्रीसेट विकल्प हैं। हालांकि, फिलहाल केवल फोटो रीस्टाइल फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सुविधा
टेक्स्ट रीस्टाइल और साझा करने की सुविधा
मेटा स्टोरीज में अब टेक्स्ट के लिए भी 'रीस्टाइल' इफेक्ट का परीक्षण हो रहा है। यूजर्स अपने शब्दों के लुक को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे 'इसे खिलौनों के ब्लॉक जैसा बनाएं'। इसके अलावा, नए 'ऐड योर' स्टिकर से लोग अपनी AI क्रिएटिविटी साझा कर सकते हैं और अन्य लोग इसे दोहरा सकते हैं। यह बदलाव मेटा AI को इंस्टाग्राम पर और अधिक सुलभ और रचनात्मक बनाने में मदद करेगा।