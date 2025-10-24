मेटा ने इंस्टाग्राम में स्टोरीज के लिए जोड़े AI फीचर्स (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:47 am Oct 24, 202509:47 am

क्या है खबर?

मेटा यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इंस्टाग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को जोड़ रही है। इसी क्रम में कंपनी ने अब स्टोरीज में जनरेटिव AI पावर्ड फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल्स पेश किए हैं। इन नए टूल्स से यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके तस्वीरों में ऑब्जेक्ट हटा, बदल या पूरी इमेज को रीस्टाइल कर सकते हैं। यह बदलाव पुराने AI टूल्स की तुलना में तेज और सहज अनुभव प्रदान करता है।