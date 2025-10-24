AWS आउटेज कैसे हुआ? अमेजन ने बताई असली वजह
क्या है खबर?
इस हफ्ते अमेजन की क्लाउड सर्विस अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में तकनीकी समस्याओं के कारण दुनियाभर की कई कंपनियों और उनके ग्राहकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब कंपनी ने बताया है कि आउटेज की इस समस्या के पीछे असली वजह हार्डवेयर खराबी या साइबर हमला नहीं था। यह AWS के एक महत्वपूर्ण सिस्टम में एक दुर्लभ सॉफ्टवेयर बग और जटिल, क्रमिक विफलता के कारण हुआ, जिसने कई सेवाओं को अस्थायी रूप से ठप कर दिया।
वजह
दोषपूर्ण ऑटोमेशन और डोमिनोज प्रभाव
कंपनी ने कहा कि उसके आंतरिक सिस्टम में एक दोषपूर्ण ऑटोमेशन ने समस्या पैदा की। दो स्वतंत्र प्रोग्राम जो रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रहे थे, उन्होंने डायनेमोडीबी डाटाबेस में मुख्य नेटवर्क प्रविष्टियों को मिटा दिया। इससे डोमिनोज प्रभाव पैदा हुआ और कई अन्य AWS टूल अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाए। AWS ने दोषपूर्ण ऑटोमेशन को बंद कर दिया है और बग को ठीक करने के बाद सिस्टम वापस ऑनलाइन लाएगी।
योजना
सुधार और भविष्य की योजना
AWS ने कहा कि कंपनी नई सुरक्षा जांचें जोड़ने और सिस्टम रिकवरी की गति बेहतर करने की योजना बना रही है। अमेजन ने इस आउटेज के कारण हुए व्यवधान के लिए माफी मांगी और कहा कि इससे सीख ली जाएगी। आउटेज सोमवार तड़के शुरू हुआ और दुनियाभर की वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को प्रभावित किया। यह घटना दिखाती है कि इंटरनेट में अमेजन के क्लाउड पर कितनी गहरी निर्भरता है और छोटी खराबी भी व्यापक असर डाल सकती है।