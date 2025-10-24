इसी हफ्ते AWS आउटेज हुआ था

AWS आउटेज कैसे हुआ? अमेजन ने बताई असली वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:59 am Oct 24, 202508:59 am

क्या है खबर?

इस हफ्ते अमेजन की क्लाउड सर्विस अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में तकनीकी समस्याओं के कारण दुनियाभर की कई कंपनियों और उनके ग्राहकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब कंपनी ने बताया है कि आउटेज की इस समस्या के पीछे असली वजह हार्डवेयर खराबी या साइबर हमला नहीं था। यह AWS के एक महत्वपूर्ण सिस्टम में एक दुर्लभ सॉफ्टवेयर बग और जटिल, क्रमिक विफलता के कारण हुआ, जिसने कई सेवाओं को अस्थायी रूप से ठप कर दिया।